20 Yaş üzeri aşı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 30 yaş üstü vatandaşların aşı sırasının geldiğini duyurdu. Vatandaşlar en yakın hastane ve sağlık ocaklarında randevu almadan aşı olabiliyor. Peki 20 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Koca "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." açıklamasında bulundu.

20 yaş üstü aşılama için kesin tarihin açıklanması bekleniyor.