Tilki konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Genç popçu, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bişey olmadı şu an. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi" dedi.