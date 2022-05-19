20 MAYIS CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

19 Mayıs Perşembe günü bilindiği gibi resmi tatil olacak. 20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs cuma gününe ilişkin bir tatil beklenmiyor.