20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklar sürerken, bu önemli gün öncesinde 20 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Yurdun dört bir tarafından büyük bir coşku içinde kutlanacak 19 Mayıs bu yıl bilindiği gibi Pazar gününe denk geliyor. İşte 20 Mayıs okullar tatil mi sorunun yanıtı...
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19 Mayıs için geri sayım başladı. Bilindiği gibi okullar resmi tatillerde kapalı olurken, ders yapılmamaktadır. Bu kapsamda 20 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. Peki, "20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
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20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.
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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.
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2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı