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        Haberler Kısayol 20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, ders yapılacak mı?

        20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklar sürerken, bu önemli gün öncesinde 20 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Yurdun dört bir tarafından büyük bir coşku içinde kutlanacak 19 Mayıs bu yıl bilindiği gibi Pazar gününe denk geliyor. İşte 20 Mayıs okullar tatil mi sorunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:12
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        • 1

          19 Mayıs için geri sayım başladı. Bilindiği gibi okullar resmi tatillerde kapalı olurken, ders yapılmamaktadır. Bu kapsamda 20 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu öğrenci ve veliler tarafından mercek altına alındı. Peki, "20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

          Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

        • 3

          19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

        • 4

          2024 RESMİ TATİLLER

          1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

          9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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