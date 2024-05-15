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        Haberler Kısayol 20 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, MEB açıklaması geldi mi?

        20 Mayıs okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, açıklama var mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. 20 Mayıs resmi tatil tarihleri içerisinde yer almıyor. Peki 19 Mayıs sonrası 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, açıklama geldi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:15
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        • 1

          19 Mayıs atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs bu sene Pazar gününe denk geliyor. Öğrenciler ve veliler ise 20 Mayıs okulların tatil durumunu merak ediyor. Peki 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

        • 2

          20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

          Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

          19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

        • 3

          2024 RESMİ TATİLLER

          1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

          9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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