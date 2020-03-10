10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
20 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu, sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan ve 13 Mart'a kadar tercihlerini yapacak olan sözleşmeli öğretmen adaylarının gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı kılavuza göre sözleşmeli öğretmen tercihleri e-Devlet üzerinden alınıyor. 2020 sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmen ataması MEB'in yayımladığı takvime göre, 18 Mart 2020 Çarşamba günü yapılacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
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