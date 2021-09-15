2 yıllık çalışmanın ardından silah çetesine operasyon

DHA

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibin ardından silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne İstanbul merkezli Balıkesir ve Trabzon illerinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere depolanmış halde 26 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 48 şarjör, bin 433 farklı çap ve ebatlarda fişek, 7 av tüfeği, 324 kurusıkı ve av tüfeği fişeği, balistik yelek, 720 gram barut ile 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen silahlar, mermiler ve diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.