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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil! - Son dakika haberler

        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!

        Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun babasına ait av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti. Çocukların ailesi gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 09:59
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        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
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        Batman'da kan donduran bir olay yaşandı. Sason ilçesinde alınan bilgiye göre, Yuvalıçay köyünde 5 yaşındaki Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

        KAZARA 2 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ VURDU

        AA'da yer alan habere göre bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki 2 yaşındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        #Batman
        #Son dakika haberler
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