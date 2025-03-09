2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte CANLI maçlar...

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

2. Lig 26. hafta müsabakaları ve 3. Lig 23. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

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9 Mart 2025 Pazar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Çimentaş Elazığspor - Merkür Jet Erbaaspor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Fethiyespor - Altınordu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Düzce Cam Düzcespor - Kuşadasıspor (HT Spor YouTube)

14.00 Ergene Velimeşe Spor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. (HT Spor YouTube)

14.00 Belediye Kütahyaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Mardin 1969 Spor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.