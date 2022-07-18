2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası sona erdi

KKTC’nin Girne kentindeki 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası finallerinde ödüller sahiplerini buldu.
Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kupada, kadınlarda KKTC’den Hafsa Altunbaş, erkeklerde ise Polonya’dan Andrzej Graniak birincilik ödülünü aldı.
Okçuluk Kupası’nın açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Tatar, konuşmasına etkinliği düzenleyen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve yarışmacılara teşekkür ederek başladı. Tatar, "Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramınızı kutluyorum. Çalışmalarımızda, mücadelemizde her zaman olduğu gibi yine anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nün yanında. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer hükümet yetkilileri büyük bir gayretle Kıbrıs Türk halkının mücadelesini dünyanın her yerinde anlatmaya devam ediyor. Bu etkinlikte de bizlere destek olan ve KKTC’ye gelerek yarışmalara katılan yabancı gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, özellikle spora ambargonun uygulandığı bir dönemde, okçuluk yarışmasında, özellikle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda, 14 ülkenin sporcularının KKTC’de olmasının Kıbrıs Türk tarihi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, konuşmasında şunları söyledi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlettir; biz de iki yıldır burada yaptığımız organizasyonlarda gerek şahsım gerek Okçular Vakfı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde spora uygulanan ambargoya hayır demek üzere bu organizasyonları düzenliyoruz. Bütün dünyaya buradayız, Kıbrıs Türk’ü yalnız değildir diyoruz. Bu anlamda sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. 16 farklı ülkenin, kendi ülkelerinden Kuzey Kıbrıs’a teşrifleri bu bakımdan önemlidir. Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun diyor, dereceye giren sporcularımızı, katılan bütün sporcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum."
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