İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve barajların doluluk oranlarını kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 2 Temmuz 2024 İSKİ İstanbul su kesintileri...