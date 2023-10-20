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        Haberler Gündem Eğitim 2. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 2. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        2. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 2. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerde hazırlıklar başladı. MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi derslerin, kaç saatte işleneceği gibi sorular netlik kazandı. 2. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 2. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:59
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        İlkokul 2. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Velilerin aklını kurcalayan, 1. sınıfın devam niteliğinde mi derslerin işleneceği ya da tamamıyla farklı bir müfredata geçiş mi yapılacağı yönündeki sorular yazımızın devamında cevap bulmaktadır. 2. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 2. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 2. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        2. Sınıf Dersleri

        2. sınıf dersleriyle ilgili en merak edilen konuların başında ders müfredatı gelmektedir. 2. sınıf ders programı 1. sınıf ders programından farklı dersler içerecek mi ya da aynı dersler kapsamlı olarak mı öğretilecek sorusu akılları kurcalamaktadır. 2. sınıf dersleri Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Serbest Etkinliklerden oluşmaktadır.

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        2. Sınıf Ders Saatleri

        2. sınıfta toplam 28 saat zorunlu ders görülmektedir. 2 saat ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmıştır. Toplam olarak görülen ders saati 30’dur. İşte, 2. sınıf ders saatleri:

        • Türkçe 10 saat
        • Matematik 5 saat
        • Hayat Bilgisi 4 saat
        • Yabancı Dil 2 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat
        • Serbest Etkinlikler 2 saat

        2. Sınıf Dersleri Neler?

        Türkçe

        • Dinleme/İzleme
        • Konuşma
        • Okuma
        • Yazma

        Matematik

        • Doğal Sayılar
        • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
        • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
        • Sıvı Ölçme 5
        • Geometrik Cisimler ve Şekiller
        • Uzamsal İlişkiler
        • Geometrik Örüntüler
        • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
        • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
        • Kesirler
        • Zaman Ölçme
        • Paralarımız
        • Veri Toplama ve Değerlendirme
        • Uzunluk Ölçme
        • Tartma

        Hayat Bilgisi

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        • Okulumuzda Hayat
        • Evimizde Hayat
        • Sağlıklı Hayat
        • Güvenli Hayat
        • Ülkemizde Hayat
        • Doğada Hayat

        Yabancı Dil

        • Dönem
        • Ünite: Words (Kelimeler)
        • Ünite: Friends (Arkadaşlar)
        • Ünite: İn The Classroom (Sınıfta)
        • Ünite: Numbers (Sayılar)
        • Ünite: Colours (Renkler)
        • Dönem
        • Ünite: At The Playground (Oyun Parkında)
        • Ünite: Body Parts (Vücut Kısımları)
        • Ünite: Pets (Evcil Hayvanlar)
        • Ünite: Fruit (Meyve)
        • Ünite: Animals (Hayvanlar)

        2. Sınıf Ders İsimleri

        Geleceğimizi şekillendiren konulara ağırlık kazandıran 2. sınıf dersleri temel bilgileri beraberinde getirmekle bilirlikte yabancı dil gibi dersleri de müfredatına eklemiştir. Yabancı dil dersinin temellerinin atıldığı 2. sınıfta, öğrenciler yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşayacaktır. Bunun yanı sıra okuma ve yazmanın temellerine 1. sınıfta hâkim olan öğrenciler öğrendiklerini pekiştirerek yeni konulara geçmektedir. 2. sınıf ders isimleri 1. sınıf ders isimleriyle birebir ölçüşmekte ancak saat dilimleri üzerinde bazı derslerde farklılıklar gözlemlenmektedir. 2. sınıf ders isimleri şunlardır:

        • Matematik
        • Türkçe
        • Hayat Bilgisi
        • Yabancı Dil
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler
        • Serbest Etkinlikler

        2. Sınıf Dersleri Kaç Saat

        Oldukça merak edilen sorulardan biri de 2. sınıf derslerinin kaç saat olduğudur. 2. sınıf ders saatleri de 1. sınıf ders saatleriyle aynıdır; toplamda 30 saatlik bir ders saati çizelgesine sahiptir. Sadece Yabancı Dil gibi yeni dersler eklendiğinden dolayı Serbest Etkinlikler dersi 2 saate çekilmiştir. Bu 30 saatlik öğrenim çizelgesinin 28 saatini zorunlu dersler yani temel dersler doldurmaktadır. 2 saati ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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