Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 18.135 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 356 olarak kayıtlara geçti. İşte 2 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu...

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU 2 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasına göre, son 24 saatte 2.456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını duyurdu.