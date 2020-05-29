2 haftada göbek eritme yolları

Her insan için göbek çevresinde biriken yağlar ciddi problem teşkil eder. Estetik olarak kötü görünümünün yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiler. Diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski yüksek olan hastalıklardandır. Aynaya baktığımızda, birçoğumuzun ilk gözüne çarpan göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için:

Göbek Egzersizleri Yapın: Gün içinde fırsat buldukça göbek eriten egzersizler; mekik, ters crunch, bisiklet (pedal) hareketi gibi sporları düzenli yapmanız kısa sürede göbeğinizi eritecektir.

Tuzu azaltmanız çok önemlidir. Tuz ve sodyum içeren besinler çok tüketilince, vücut çok su tutmaktadır.

Bol bol yeşil sebze tüketin. Besin değerleri yüksek, kalori değerleri düşüktür, lif kaynağıdır. Hızla kilo vermenizi sağlayıp, iki haftada göbek eritmenizde faydalı olur.

Yağlı yiyeceklerden uzak durun. Kızarmış patates, cips ve işlenmiş gıda gibi.

Derin nefes alın, bu göbek eritmede etkili meditasyon yöntemlerindendir. Her gün en az yarım saat derin nefes alıp verin.

Potasyum miktarını artırın. Potasyum eksikliği karın bölgesinde yağlanmaya yol açar. Portakal suyu, patates, muz, kayısı, süt ve süt ürünleri, et, kuru meyve, yeşil sebze, baklagiller, tahıllar, çay, kahve, domates, kavun, elma, pekmez, bira mayası, susam ve ay çekirdeği potasyum kaynağıdır.

Bol sıvı almalısınız. Su ve diğer sıvı içecekler özellikle soğuk su içmek göbek eritmenin en etkili yollarındandır. Günde ortalama 22,5 su tüketmelisiniz. 3 litreyi geçmeyecek şekilde su içmek tokluk hissi de verip, çok yemenizi önler.

Lifli gıdalarla beslenin. Lifli ve tahıllı gıdalarla beslenme, yaşam tarzınız olmalıdır. Yulaflı, tahıllı gıdalar, esmer ekmek ve patates lif zenginidir. Açlık hissini bastırır.

Yürüyüş yapmalısınız. En kolay ve zevkli spordur. Sizi stresten de kurtarır. Böylelikle göbek ve bacak bölgenizdeki yağlardan kurtulursunuz.

Bisiklet kullanın, en azından pedal çevirme hareketi yapın. Günde en az bir saat bisiklet kullanmanız bedeninizi forma sokacaktır. Ya da sırt üstü uzanıp, dizler 90 derece açıyla bükülür. Dirsekler kırılıp eller boyunda birleştirilir. Sol diz, sağ dirseğe yaklaştırılır. Sonra sırt üstü pozisyonuna geçilir, sonrasında sağ diz sol dirseğe yakınlaştırılır, böyle devam edilir.

Sulu meyve sebzeler tüketin. Karpuz, armut, kavun gibi meyveler tüketmek açlığınızı giderir, hem de bol lif içerdiği için hızla kilo vermenize yardım eder. Kilo vermek de göbeğin erimesi manasına gelir.

Yavaş yemelisiniz. En az yirmi dakikada, küçük lokmalar halinde ve çok çiğneyerek yiyin. Metabolizma hızlanır, tokluk hissi artar.

Hindistan cevizi yağını bel ve göbek çevresine sürüp, 40 dakika sonra yıkayın., oldukça etkili olacaktır.

Pilates yapmalısınız. Pilates topuyla mekik çekmek göbek bölgesindeki kasları sıkıp, yağların erimesini sağlar.

Crunches: yarım mekik de denen crunchesde sırt üstü uzanıp dizler hafifçe bükülür. Ayak tabanları yere bastırılıp, kollar baş ortasına ya da çapraz olarak göğüs bölgesine konur. Yatarken nefes alınır, kalkarken nefes verilir. 35 saniye kalkık durumda beklenip tekrar yatılır.

Bacakla çember çizme: Yere sırt üstü uzanıp eller vücuda yapıştırılır. Sağ bacak bükülmeden 90 derece açıyla havaya kaldırılıp parmak uçları gergin bir biçimde tutulur. 1060 saniye beklenir. Diğer ayağa geçilip, hareket tekrarlanır.

Kalça kaldırma: Sırt üstü uzanılır, avuçlar ileriye bakacak şekilde yere konur. Bacaklar bükülmeden ve birbirine yapışık, 90 derecelik açıyla havaya kaldırılır. Bacaklar kaldırıldığında nefes verilir, indirildiğinde nefes alınır. Baş ve omuzlar sabit olmalıdır.

Plank: Yüz üstü yere uzanılır, dizler üstünde durulur, bacaklar kıvrık, eller dik bir konumda olmalıdır. Ayaklar uzatılıp parmak ucunda durulur. Bu esnada eller ve dirsekler yere değecek şekilde konumlandırılır. Derin nefes alıp 30 saniye bu şekilde beklenir.

Mountain climber: Avuç içleri yerde, kollar dik bir konumda iken, bacaklar uzatılır ve ayaklar eğik vaziyette tutulur. Sağ diz karına çekilerek eski konuma getirilir. Sol diz için de aynı hareket tekrarlanır.

Flutter kicks: Yere sırt üstü uzanıp, eller başın arkasında birleştirilir, omuzlar hafif kalkana kadar baş kaldırılır. Aynı anda ayaklar, 15 cm kadar yukarı kaldırılır. Sağ ayak biraz daha yukarı kaldırılıp eski konuma geri dönülür. Sol ayak için de aynı işlem uygulanır.