Sadece yedi adımdan ibaret olan ve iki haftada 5-7 kilo vermeyi garantileyen diyet programıyla, kilo verme serüveninde kabus, umutsuzluk, irade savaşı yenilgilerini geride bırakabilirsiniz. Bu yöntem, her durumda kişiyi kilo verme serüveninde umutsuzluk, irade savaşı yenilgilerini geride bıraktırabilir.

Bu yöntem, her durumda kişiyi kilo verme yolculuğuna başlatır.

Nişastalı yiyecekler ve şekeri unutun, karbonhidrattan düşük sebzeler, yanında et ve balık tüketin.

Tam tahıldan zengin gıdaların lif içeriği yüksek olduğu için doyurucudur, fazla kilo almanızı önler. İşlenmiş besinlerden, abur cuburdan uzak durun.

Yediğiniz besinleri tartıp ölçülerine dikkat edin.

Sadece sofrada yemek yiyip, gün içindeki atıştırmalıklarınızı azaltın. Ayrıca akşam yemeğinden sonra yemeyin.

Kalorili sos ve çeşnileri kullanmayın.

Yemek tabağınızı sebzelerle doldurup, azıcık yağ ekleyin.

Nişastalı ve şekerli gıdaları azaltın.

Tavuk ve balık gibi az yağlı, proteinli gıdalar seçin.

Şekersiz çay, kahve ya da maden suyu için.

Ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizleri kas kütlenizi koruyup artırır, kalori yakmanızı sağlar, hormon seviyenizi düzenler.

Yüksek yoğunluklu, birbirini takip eden egzersizler (HIIT) oldukça etkili bir yöntemdir, normal egzersizlere göre beş kat daha fazla kilo kaybına yardımcı olur.

Örnek Bir HIIT Protokolü

10x20 saniye sprint (sürat koşusu),40 saniye dinlenme,

15x15 saniye sprint ve 30 saniye dinlenme,

7x30 saniye sprint ve 60 saniye dinlenme,

20x10 saniye sprint ve 20 saniye dinlenme.

Spor salonu dışında da, günlük faaliyetlerinizi artırmalı, aktif olmaya gayret etmelisiniz. Yürümek, bisiklet binmek, merdiven çıkmak, ağırlık taşımak, hatta ev işleri ve temizlik yapmak bile kalori yaktırır.

Sağlık problemi olmayan kişiler açlık diyeti ile metabolizmasını şaşırtabilir. Günün belirli zamanlarında aç kalırken, belirli zamanlarında beslenmiş olarak sürdürmek açlık diyetidir. Bu, kanıtlanmış bir kilo verme yöntemidir. 16 saat açlık sonrasında 8 saat beslenme, 20 saat açlık, sonra 4 saat beslenme dilimi gibi usuller uygulanabilir, açlık diliminde egzersiz yapmayın.

Karahindiba özü kullanarak, vücudun su tutma oranını azaltabilirsiniz.

Kahve içerek sağlıklı bir kafein kaynağı ve yağ yakmayı artırma etkisinden yararlanın.

Sizi şişkin hissettiren besinleri tüketmeyin.

Düzenli pilates yapıldığında bacaklar incelip kalçalar şekilleniyor, bele de olumlu etkisi oluyor.