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2. hafta Süper Lig puan durumu (23 Ağustos) Süper Lig maç sonuçları ve 3. hafta fikstürü

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bugün oynanan son iki maç sonrası gözler 3. hafta fikstürüne çevrilid. İşte Süper Lig'de oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ve önümüzdeki haftanın maçları...

23.08.2021 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
2. hafta Süper Lig puan durumu (23 Ağustos) Süper Lig maç sonuçları ve 3. hafta fikstürü

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan ikinci haftadan nefesleri kesti. İşte oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor 1-1 Adana Demirspor
Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
Kasımpaşa 2-0 Giresunspor
Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş
Alanyaspor 1-4 Altay

22 AĞUSTOS PAZAR

Konyaspor 2-1 Başakşehir FK
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor

23 AĞUSTOS PAZARTESİ

Trabzonspor 2-1 Sivasspor
Galatasaray - Hatayspor

SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

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