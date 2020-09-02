Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 270.133'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.370 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 2 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705 ve vefat sayısı 6 bin 417 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 991 olarak açıklandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48’e, ölü sayısı 17 bin 299’a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 48’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299’a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59’a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.