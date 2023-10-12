5. GANDHİ SAVAŞ ÇIKMADAN ÖNCE HİTLER'E BARIŞ İÇİN MEKTUP YOLLADI

Hindistan'nın bağımsızlık hareketinin ruhani lideri Mahatma Gandhi, Londra'da eğitim gördüğü için Avrupa'da yaşanan hareketliliği doğru yorumlamış ve her an bir savaş çıkacağını anlamıştı. Bu nedenle ilk kez 12 Aralık 1931 tarihinde İtalyan diktatör Benito Mussolini ile gizli bir görüşme yaptı.

Aradan yıllar geçtikten sonra Avrupa'nın daha kötüye gittiğini gören Gandhi, çareyi Alman diktatör Adolf Hitler ile görüşmekte buldu. Ona 1939 ve 1940 yıllarında iki mektup yolladı. Mektupta Gandhi, Hitler'e savaşı durduracak tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak mektup hiçbir zaman Hitler'e ulaşmadı.