2 çocuk annesi Nuran’a ne oldu?

2 çocuk annesi Nuran’a ne oldu?

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Nuran kaybolduğunda evde olan kaynanası Yeter o geceyi anlattı. Gelinini en son gördüğünde üstünde olan hırkanın evde olduğunu söyleyen kaynana Yeter, başörtüsünü de kaçtığı iddia edilen camın altında bulduklarını aktardı.

Kızının evden aceleyle kaçtığını iddia eden anne Suzan, Nuran’ın kaynanasıyla aynı evde yaşamaktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Suzan’ın sözlerine itiraz eden Savaş ise Nuran’ın, anne ve babası Giresun’a kaçtıktan sonra kaçmaya başladığını dile getirdi.

Kızının kaynanasının evinden kaybolduğunu ve başına ne geldiğini onların bildiğini iddia eden anne Suzan “Kızımın katili kocası, kaynanası ve kocasının amcasıdır” dedi, stüdyoda gergin anlar anlar yaşandı.

Kaynanasının sözleri üzerine sinirlenen Savaş o gece evde olan herkesin ifade verdiğini, en doğru ifadeyi vereninse kızı olduğunu söyledi. Savaş’ın bu açıklaması üzerine kızının ifadesinin elinde olduğunu söyleyen Didem Arslan Yılmaz, gerçeklerin çok yakında ortaya çıkacağını vurguladı.

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