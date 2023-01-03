"KAZDIĞIMIZDA ORTAYA GÖRSEL BİR ŞÖLEN ÇIKACAK"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kuşadası yüzey araştırmasında önemli sonuca ulaştık. Pygela Antik Kenti'nin doğusunda bir tümülüs yapısıyla karşılaştık. Bu yapıda önemli bir dönemin üst düzey yöneticisinin mezar yapısı olduğu ortaya çıktı. İşçiliği ve yapının nitelik olarak büyüklüğü bize kültür turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını gösterdi. Bu noktada yüzey araştırmasının sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Yapıyı ortaya çıkarmak için çevre temizliği yapıldı. 2023 yılı itibarıyla bu timüsüsün kazılmasıyla ilgili plan ve programa başladık. Yapıları ortaya çıkarmak adına önemli bir keşif olduğunu düşünüyorum. Mezarın büyüklüğü, yapım aşamasındaki işçilik niteliği aslında bize orada gömülü olan kişinin toplumsal statüsü açısından da ipuçları veriyor. Yapıyı incelediğimizde dönemin kralı, en üst düzey yöneticilerinden biri veya çok rütbeli bir komutanın burada gömülü olduğunu gösteriyor. Maalesef dönem soygunuyla yapı tahribata uğramış. Ancak, burası bir tümülüs, kazdığımız zaman ortaya görsel bir şölen çıkacağından eminim" dedi.