Kocaeli'de oyun oynarken yuvarlanan beton direklerin arasında sıkışan 6 yaşındaki Yusuf K. hayatını kaybetti. Siirt'te ise, inşası süren merdivenin çökmesi sonucu, 3 yaşındaki çocuk can verirken, 14 yaşındaki ablası yaralandı.
BETON DİREKLERİN ARASINA SIKIŞTI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Ova Sokak'ta oturan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Yusuf K., evinin önünde üst üste dizili beton direklerin arasında oyun oynamaya başladı. Bu sırada yuvarlanan direklerin arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Yusuf, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
SİİRT'TE ABLASI İLE ÇÖKEN MERDİVENİN ALTINDA KALDI
Siirt'in Eruh ilçesinde ise, inşası süren merdivenin çökmesi sonucu, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eruh'un Gülburnu köyünde Dündar ailesinin yaşadığı evin dışından dama çıkılması amacıyla yapımına başlanan merdiven çöktü. Bu sırada bahçede bulunan Volkan (3) ve ablası Beritan Dündar (14), çöken merdivenin altında kaldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Dündar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ablası Beritan Dündar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.