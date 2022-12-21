2 ayda 22 bin 217 kez 112'yi aradı! Kim olduğu belli oldu

Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa aradı.