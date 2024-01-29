2 atom bombası patlamasından da sağ kurtulan adam: Tsutomu Yamaguchi

ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü. 1945 yılının Ağustos ayında, 2. Dünya Savaşı sona ererken, ABD, 3 gün arayla Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası attı.

Fotoğrafta Mieko Mori, Tokyo'daki parkta atom bombası kurbanları için dikilen bir anıt olan Hiroşima ve Nagazaki Alevi'nin önünde dua ediyor. Kaynak: AP