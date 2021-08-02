İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 2 elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 2 AĞUSTOS

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ PLANLI KESİNTİLER

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 2 AĞUSTOS

İstanbul için elektrik kesinti listesi hakkında vatandaşlara gönderilen SMS bilgisi şöyledir;

"Degerli musterimiz, Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilceleri genelinde ariza kaynakli elektrik kesintisi yasanmaktadir. Ortalama 1 saat icerisinde enerji verilmesi ongorulmektedir. En kisa surede enerjinin verilebilmesi icin ekiplerimiz calismalarina devam etmektedir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz."

2 AĞUSTOS 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ, TEDAŞ ÇÖKTÜ MÜ?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.