1980'ler Türkiye resmi İş Sanat'ta

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, İş Sanat'ın “Ayşegül 20. Yüzyılda” serisinde, 1920’lerle başladığı şahsi ve toplumsal yolculuğunu 1980’lerle sona erdiriyor. 1980’lerde Türkiye resminin özellikle kadın sanatçılarına yer vereceği yolculuğu yazar Duygu Asena’ya ithaf ediyor.

REKLAM advertisement1

Kadının Adı Yok romanından bir alıntıyla açılacak yolculuk Adnan Çoker, Özdemir Altan, Nevhiz Tanyeli, Nur Koçak, Gencay Kasapçı, Tomur Atagök gibi sanatçıların 1980’li yıllara ait eserleriyle ve en çok Madonna’nın şarkılarıyla geçecek.

.png

Ayşegül Sönmez ile Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserler eşliğinde, dönemin sanat akımlarını ve bu akımların sanata etkilerini birlikte keşfe davetlisiniz. 4 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’ten edinilebilir.