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        Haberler Kültür-Sanat Resim 1980'ler Türkiye resmi İş Sanat'ta

        1980'ler Türkiye resmi İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın düzenlediği "Ayşegül 20. Yüzyılda" etkinlik serisinin son buluşmasında bu ay Ayşegül Sönmez 1980'ler Türkiye resmini ele alıyor...

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        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:24
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        1980'ler Türkiye resmi İş Sanat'ta
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        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, İş Sanat'ın “Ayşegül 20. Yüzyılda” serisinde, 1920’lerle başladığı şahsi ve toplumsal yolculuğunu 1980’lerle sona erdiriyor. 1980’lerde Türkiye resminin özellikle kadın sanatçılarına yer vereceği yolculuğu yazar Duygu Asena’ya ithaf ediyor.

        Kadının Adı Yok romanından bir alıntıyla açılacak yolculuk Adnan Çoker, Özdemir Altan, Nevhiz Tanyeli, Nur Koçak, Gencay Kasapçı, Tomur Atagök gibi sanatçıların 1980’li yıllara ait eserleriyle ve en çok Madonna’nın şarkılarıyla geçecek.

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        Ayşegül Sönmez ile Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserler eşliğinde, dönemin sanat akımlarını ve bu akımların sanata etkilerini birlikte keşfe davetlisiniz. 4 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’ten edinilebilir.

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        #İş Sanat
        #ayşegül sönmez
        #Duygu Asena
        #resim
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