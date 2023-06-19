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Özellikle erişkin bireyler bu konuda sıkıntıya düşebilmektedir. Kimi büyüklerimiz okuma yazma bilmediğinden ya da çıkarma işlemi yapmadığından dolayı yaşını hesaplayamamaktadır. Dört işlem bilmiyorsanız hesap makinesiyle yardımıyla hesaplamayı tercih edebilirsiniz. 1978 doğumlu kaç yaşında olduğu merak edilen sorulardan birisidir. 1978'de doğan birisi bugün kaç yaşındadır? 2023 ve 2024 yılındaki yaşı kaçtır? İşte, yaş hesaplamasıyla ilgili merak edilen ayrıntılar.

1978 Doğumlu Biri Kaç Yaşında Olur?

Doğduğumuz yıl ile içinde bulunduğumuz yıl arasındaki fark açıldıkça hesaplama işlemi zorlaşmaktadır. Erişkin bireyler bu sebeple sık sık yaş hesaplamasında problem yaşayabilmektedir. Aynı konunun tersi yeni doğan bebekler için de geçerlidir. Yeni doğan bebeklerin kaç aylık olduğu da karıştırılmaktadır. Bu konuda yapabileceğimiz en doğru yöntem dört işlemden geçmektedir. Dört işlem biliyorsak ve toplama çıkarma işlemine hâkimsek kolaylıkla yaşımızı hesaplayabiliriz. 1978 yılında doğan birinin yaşı 45’tir.

1978'de Doğan Birisi Bugün Kaç Yaşında?

Erişkin ve yaşlı bireylerin yaş hesaplama konusunda sıkıntıya düşmesinin sebeplerinden biri matematiğin temeli olan dört işlemi bilmemesidir. Dört işlem bilen bir kişi kolaylıkla yaşına ulaşabilir. Çünkü yaş hesaplaması konusunda çıkarma işleminden faydalanırız. 1978 yılında doğan kişiler ise kimi zaman çocuklarından daha genç birinden yaş hesaplaması konusunda yardım alabilir. 1978 yılı bulunduğumuz tarihe göre ne çok yakın ne de çok uzak bir tarihtir. Bu tarihte doğanlar orta yaş sınıfına girmektedir. 1978’de doğan kişinin bugünkü yaşı 45’tir.

1978 Doğumlu Birisi 2024'te Kaç Yaşında Olur?

2024 yılındaki yaş hazırlığımız kimilerimiz için şimdiden başlamıştır. Özellikle ergenlik döneminde olanlar ve gençler yaş almanın getirdiği heyecanı sonuna kadar yaşamaktadır. Erişkin bireyler ve yaşlı kimseler için bu durum heyecandan çok buruk bir telaşa yerini kaptırmaktadır. Elbette ki her yaşın kendine özel güzelliği, zorlukları ve tatlı telaşları vardır. 1978 yılında doğan kişi 2024 yılında 46 yaşında olacaktır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplaması için aslında elimize bir abaküs ya da hesap makinesi almak gereksizdir. Çünkü dört işlem aracılığıyla yaşımız kolayca ortaya çıkmaktadır. Ancak dört işlem bilmeyenler elbette hesap makinesi ya da yaş kâğıt, kalemden faydalanabilir. Peki, yaş nasıl hesaplanır? Öncellikle bulunduğumuz tarihi ve doğum yılımızı bilmemiz gerekir. Ardından bulunduğumuz tarihten doğum tarihimizi çıkararak yaşımızı bulabiliriz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk