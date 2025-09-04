Karadağ, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızla harekete geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunu toplayarak konuyla ilgili tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları sahada uygulamak için karantina tedbirlerini gündeme getirdik. Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimizin zarar görmemesi anlamında, olası bir bulaşa karşı gerekli tedbirleri uygulamaya başladık. Aldığımız sıkı tedbirlere rağmen birkaç işletmemizde şap hastalığının tespitini yaptık. Hemen hangi tip olduğunun tayinini yapmak için numuneleri analize gönderdik. SAT-1 serotipinin olduğunu tespit edince Bakanlığımızdan gerekli aşı teminini yaparak aşılama çalışmalarına başlamış olduk. Bu anlamda veteriner hekimlerimiz, arkadaşlarımız, gece gündüz demeden hafta sonları da dahil olmak üzere aşılama çalışmalarına devam ediyor."