        Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görüldü: Aşılama timleri sahada

        Mersin'de şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı uygulanan karantina tedbirleri kapsamında oluşturulan ekiplerce, hedef sayı belirlenen 100 bin büyükbaşın yüzde 70'i, 200 bin küçükbaşın da yüzde 50'si aşılandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızla harekete geçtiklerini belirterek, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla hayvan hareketlerinin başlayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:45
          Mersin'de şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı uygulanan karantina tedbirleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde "aşılama timleri" kuruldu.

          Üreticiliğin yoğun olduğu kırsal mahallelere giden ekipler, dezenfekte işleminin ardından girdikleri ahır ve ağıllardaki hayvanları aşılıyor.

          Şapa karşı seferber olan ekipler, sürü bağışıklığını sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için çaba gösteriyor.

          Çalışmalar kapsamında 100 bin büyükbaştan yüzde 70'i, hastalık görülen bölgedeki 200 bin küçükbaştan da yüzde 50'si aşılandı.

          İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mersin'in hayvan yetiştiriciliğinde önemli konuma sahip olduğunu söyledi. Kentte hayvan üreticiliğinin her geçen yıl arttığını dile getiren Karadağ, "Mersin, ülkemizde büyükbaş hayvancılıkta orta sıralarda seyrederken, küçükbaşta ise ciddi orana sahip, ülkemizde ilk sıralarda olan bir ilimiz. Küçükbaş yetiştiriciliği genellikle yaylalarda yapıldığı için büyük önem arz ediyor. 800 bin civarında kıl keçisi varlığıyla ülkemizde birinci sırada yer alıyoruz" dedi.

          Karadağ, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızla harekete geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunu toplayarak konuyla ilgili tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları sahada uygulamak için karantina tedbirlerini gündeme getirdik. Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimizin zarar görmemesi anlamında, olası bir bulaşa karşı gerekli tedbirleri uygulamaya başladık. Aldığımız sıkı tedbirlere rağmen birkaç işletmemizde şap hastalığının tespitini yaptık. Hemen hangi tip olduğunun tayinini yapmak için numuneleri analize gönderdik. SAT-1 serotipinin olduğunu tespit edince Bakanlığımızdan gerekli aşı teminini yaparak aşılama çalışmalarına başlamış olduk. Bu anlamda veteriner hekimlerimiz, arkadaşlarımız, gece gündüz demeden hafta sonları da dahil olmak üzere aşılama çalışmalarına devam ediyor."

          Aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla hayvan hareketlerinin başlayacağını anlatan Karadağ, şöyle devam etti: "100 binin üzerinde küçükbaş hayvanın aşılamasını tamamladık. Planlamamızda 100 bin büyükbaşın da aşılanmasını hedefliyoruz. Aşılama büyükbaş hayvanlarda yüzde 85 seviyesine ulaştıktan ve sürü bağışıklığı elde edildikten sonra karantina tedbirlerini kaldıracağız. İl geneli yaklaşık 100 bin büyükbaş hayvan ve hastalık çıkan bölgedeki 200 bin küçükbaş hayvanların tamamı aşılandıktan sonra hiçbir engel kalmayacak, hayvan hareketleri başlayacak"

          Erdem Karadağ, şap hastalığına karşı üreticilerin çok hassas ve dikkatli davranmaları, hijyen kurallarını ön planda tutmaları gerektiğini vurguladı.

          Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Yaşar da ekipler sayesinde şap hastalığına karşı bilinçli hale geldiklerini ifade etti.

          Çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "Sistem güzel çalışıyor. Kısmet olursa en yakın zamanda hayvan pazarlarımız açılacak. Tüm hayvan üreticilerinin aşılama çalışmalarına ilgi göstermesini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ücretsiz aşılama desteği için teşekkür ediyoruz. Herkesin yılbaşına kadar ücretsiz aşılama çalışmasına ilgi göstermesi, hem bizler hem de hayvancılık açısından çok önem taşıyor."

