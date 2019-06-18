18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir'in Edremit ilçesinin Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıktaki kayalık üzerinde kaynayan tatlı su, bölgeye tatil için gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.
DHA'nın haberine göre vatandaşlar, bol bol bu ilginç doğa olayının fotoğrafını çekiyor. Bazı vatandaşlar ise yüzerek ulaştıkları kayalığa çıkıp, kaynayan buz gibi tatlı sudan içiyor, ellerini, yüzlerini yıkayıp, sıcak havada serinlemeye çalışıyor.
Vatandaşlar, Kaz Dağları'ndan geldiği belirtilen yer altı kaynak suyunun tadının da oldukça güzel olduğunu söylüyor.
MADENCİLER BULMUŞ
Bölgede 1940'lı yıllardaki bir madende çalışan işçilerin keşfettiği tatlı su için o dönemde, kıyıdan kayalığa doğru uzanan tahtadan iskele şeklinde bir yol yapıldığı, 1950'li yıllarda da bunun kaldırıldığı bildirildi.
50 yaşındaki turizmci Yahya Yavuz, Akçay'da denizin birçok noktasından tatlı su çıktığını belirtti.
Bu nedenle deniz suyu sıcaklığının diğer bölgelere göre birkaç derece daha soğuk olduğunu ifade eden Yavuz, "Kaz Dağları´nın bin pınarının aktığı tek yer Akçay´dır. Denizden çıkan tatlı su Akçay'ın simgesidir" dedi.
'KAZ DAĞLARI'NIN EN GÜZEL SUYU DENİZDEN ÇIKIYOR'
Yahya Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yer altı kaynak suları deniz içinden kaynamaktadır. Deniz suyumuzun 2-3 derece soğuk olmasının nedeni de budur. Biz çocukluk dönemimizde kayalıklara yüzerek giderdik. Kıyıdan yaklaşık 100 kulaçlık bir mesafe söz konusuydu. Kayalıkların önünde balıkçı tekneleri vardı. Onlarla etrafında gezintiler yapılırdı. Bugün ise görüleceği üzere kordonun genişletilmesi ve mendirek yapılması ile orada bir kumsal ve plaj alanı oluştu. Artık kaynak suyunun yanına 10 adımla gidilebiliyor. Sadece bu kayalıktan tatlı su kaynamıyor. Denizin farklı yerlerinde yürürken ayağınızda soğukluk hissedersiniz. Oralar tatlı suların çıktığı yerlerdir. Kayalıktan çıkan tatlı su, üzerine boru çakılmasıyla havaya doğru fışkırıyor. Kaz Dağları´nın en güzel suyu, Akçay´da denizden çıkıyor" diye konuştu.
Arkadaşının tavsiyesi üzerine tatil için İzmir´den Akçay´a gelen Süleyman Gökhan Koçgöz, hayatında ilk defa böyle bir doğa olayı gördüğünü söyledi. Suyun tadını da çok beğendiğini belirten Koçgöz, "Çok farklı bir doğa olayı yaşanıyor. Akçay´ı ve bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendim. Tatil için bundan sonra sık sık bölgeye geleceğim. Denizden çıkan tatlı su buz gibi ve tadı da doğal kaynak suyu gibi güzeldi" dedi.
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