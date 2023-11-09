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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni bulundu... 19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü! - Haberler

        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!

        Trabzon'da, önceki günden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Ümran Aslan'ın, Vakfıkebir ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:15
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        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
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        Trabzon'da, Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi olan Ümran Aslan (19), önceki gün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi.

        YURT YETKİLİLERİ AİLESİNE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre Ümran Aslan'a ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

        DENİZDE CANSIZ BEDEN GÖRDÜLER

        Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi´nde balıkçılar, dün öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran Aslan'a ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #trabzon
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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