19 yaşındaki Eyüp sır oldu!

İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Yağcı ailesi, 37 gündür oğullarından haber alamıyor. Evladının arkasından gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Yağcı, "Oğlum 'Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorum' diyerek gitti. Okula hiç gitmemiş. Bu çocuk nereye gitti bilmiyoruz” dedi.

Mehmet ve Fadime Yağcı çiftinin 4 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Eyüp Yağcı, geçen yıl 13 Aralık'ta evden üniversiteye okumaya gidiyorum diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Mehmet Yağcı, yaşananları şöyle anlattı:

'ÜNİVERSİTEYE GİDİYORUM DİYE ÇIKTI, HİÇ GİTMEMİŞ'

"Oğlum Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorum diyerek gitti. Hatta Alibeyköy otogarına ben bıraktım. Bu çocuk orada okula hiç gitmemiş. Buradan gitmeden önce bir arkadaşıyla birlikte ev tutmuş, dört aylık kira parasını ödemiş. Orada YKS'ye hazırlanmak için ders çalışmış. Bize yurtta kaldığını söylemişti. Bir müddet böyle idare etmiş. Yazın çalıştığı bir yerde birisine 5 bin TL para veriyor. Sonra alacağını almak için o arkadaşını baya bir süre arayıp uğraşıyor.

ARKADAŞLARINA 'BEN ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

10 Aralık'ta bizim yanımıza geldi. Zaten hep telefonda kendisiyle görüntülü konuşuyorduk. 3 gün bizimle birlikte kaldı. En son yine gidiyorum diyerek 13 Aralık'ta evden çıktı. Evden çıktıktan sonra Kocaeli'ne gitmedi. Buradan bir arkadaşını arayarak Sultangazi'ye gidiyor. Arkadaşını arayarak 'Ben geldim müsaitsen gel'. O da diyor ki 'Ben okuldayım şimdi gelemem akşam görüşürüz' diyor.

Sonra para verdiği kişiyi arıyor. Onun gönderdiği korsan taksiyle evine gidiyor. Oğlum baya bir mücadele vermiş. Arkadaşlarına, 'Ben onu öldürmeye gideceğim' demiş. Bunların hiç birini biz bilmiyoruz, sonradan öğreniyoruz.

İNTİHARA MI ZORLADILAR ONU DA BİLMİYORUZ

Çocuğum tehdit edilmiş. Ses kayıtları var. 'Sen böyle yaparsan yanlışlarını babana söyleyeceğim' demiş. Çocuğun bir ayda psikolojisi bozulmuş. O çocuk ifadesinde yanına geldiğini anlatıp, 'Yemek yedik. Sonra da 22.30 otobüsüne bindirdim gitti' diyor. Akbil basması gözüküyor ama otobüse binmiş mi binmemiş mi bilmiyoruz.

Çocuk oradan çıktıktan sonra gece 24.00'da Florya sahilinde gözüküyor. Bu çocuk oraya neyle gitti bilmiyoruz. Birisi mi çocuğun peşinden geldi. İntihara mı zorladılar onu da bilemiyoruz. Soruşturmalar devam ediyor."

'GECE SOKAKLARA ÇIKIP DOLAŞIYORUM'

40 gündür çocuğunun kayıp olduğunu ve bulunması için devlet büyüklerinden yardım istediğini ifade eden Baba Yağcı, " şunları söyledi:

"Bu çocuk dışarı da saklanıyor mu? Biz gerçekten çok kötü durumdayız. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Benim çocuğum tertemiz bir çocuktu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evde duramıyorum. Gece sokaklara çıkıp dolaşıyorum. Bir ay boyunca Avcılar'ı Florya sahilini aradım. Ne yapacağımızı şaşırdık.

BUNUN CENAZESİ ÇIKAR AMA O DA YOK

Allah rızası için gören varsa çocuğumun sadece yaşadığını bileyim yeter. Yüreğim soğuyacak. Eğer öldüyse, Allah vermesin inşallah ölmedi. Ben ona karşı bir yanlış yapmadım. Bunun cenazesi çıkar ama o da yok. Bu çocuk gizleniyorsa, ya da buna yardım ediliyorsa, bunu alıp götürdülerse de Allah biliyor. Bizim gücümüz yetmiyor. Devletimden acilen bu konuya el atmasını istiyorum. Psikolojimiz bozuldu. Çocuklar okula gidemiyor. Ben işe gidemiyorum."

'YAŞADIĞINI BİLELİM YETE OĞLUM'

Gözyaşları içerisinde oğlunun bir an önce evine dönmesi çağrısında bulunan acılı Anne Fadime Yağcı, "Oğlum artık dayanamıyorum. Ne olur oğlum sağ isen de ölüysen de Allah'tan gelene razıyız. Ölüyse ölüsünü, diri ise dirisini ne olur bulun bize. Sen ayrı yaşamak istiyorsan baban sana ayrı ev verecek. Evimiz var, imkanımız var. Bizimle yaşamak istemiyorsan da o imkanı sana sağlayacağız. Her eksiğini de karşılayacağız. Ne olur ortaya çık. Yeter ki bize dön. Yaşadığını bilelim yeter oğlum" dedi.