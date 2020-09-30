Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki genç milli takımın aday kadrosunda, şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor),Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor),Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)

Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor),Şefik Abalı (FC Wacker),Emin Bayram, Süleyman Luş (Galatasaray),Kerem Kalafat (Giresunspor),Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor),Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediyespor),Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir),Talha Gürsu Gür (Oud-Heverlee Leuven Reserve),Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Ortasaha: Oğuzhan Akgün (Altınordu),Doğukan Efe (Ankaraspor),Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar),Efe Binici (Göztepe),Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK),Taha Tunç (Trabzonspor)

Forvet: Burak İnce (Altınordu),Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor),Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor),Ali Akman (Bursaspor),Ali Yavuz Kol (Galatasaray)