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        Haberler Bilgi Magazin 19 Nisan 2025 reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile Cumartesi günü en çok ne izlendi, en çok izlenen 10 yapım

        19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı: Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında büyük bir rekabete sahne oldu. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem Total hem de AB reyting kategorilerinde dikkat çeken sonuçlar elde etti. Bazı programlar zirveye yerleşirken, bazıları ise beklenmedik şekilde alt sıralarda yer aldı. Peki, Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli Total ve AB reyting listelerinde ilk 10'a giren yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 08:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:26
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        • 1

          19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film ve eğlence programları izleyiciyle buluştu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da reyting yarışına girdi. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programlar, gün sonunda reyting listelerinde kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Peki, Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar...

        • 2

          19 NİSAN CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Kıyametten Sonra (Y.S.) – Kanal D

          O Ses Türkiye – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

          Can Borcu (Özet) – ATV

        • 3

          19 NİSAN CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Can Borcu – ATV

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          O Ses Türkiye – TV8

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Kıyametten Sonra (Y.S.) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Jackie Chan: İz Peşinde (Y.S.) – Kanal D

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