19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı: Cumartesi günü en çok ne izlendi?
19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında büyük bir rekabete sahne oldu. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem Total hem de AB reyting kategorilerinde dikkat çeken sonuçlar elde etti. Bazı programlar zirveye yerleşirken, bazıları ise beklenmedik şekilde alt sıralarda yer aldı. Peki, Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli Total ve AB reyting listelerinde ilk 10'a giren yapımlar…
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19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film ve eğlence programları izleyiciyle buluştu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da reyting yarışına girdi. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programlar, gün sonunda reyting listelerinde kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Peki, Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar...
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19 NİSAN CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı – TRT 1
Can Borcu – ATV
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Güldür Güldür Show – Show TV
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Kıyametten Sonra (Y.S.) – Kanal D
O Ses Türkiye – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Can Borcu (Özet) – ATV
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19 NİSAN CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı – TRT 1
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Güldür Güldür Show – Show TV
Can Borcu – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
O Ses Türkiye – TV8
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Kıyametten Sonra (Y.S.) – Kanal D
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Jackie Chan: İz Peşinde (Y.S.) – Kanal D
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