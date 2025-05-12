19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları, bu özel günde okulların ve resmi dairelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle, "19 Mayıs'ta tatil olacak mı?" sorusu araştırma konusu haline geldi. İşte, 19 Mayıs tatiline dair merak edilen soruların yanıtı…19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları, bu özel günde okulların ve resmi dairelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle, "19 Mayıs'ta tatil olacak mı?" sorusu araştırma konusu haline geldi. İşte, 19 Mayıs tatiline dair merak edilen soruların yanıtı…
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, resmi tatil takvimi yeniden merak konusu oldu. Öğrencilerden kamu personeline, özel sektör çalışanlarından plan yapmayı düşünenlere kadar pek çok kişi, 19 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar…
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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.
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18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.
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