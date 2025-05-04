19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, bu tarihi millet için özel kılıyor. Bayram kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken vatandaşlar da 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Okullar, kamu kurumları ve bankaların durumu araştırılıyor. İşte merak edilenler...
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19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin simgesi olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, tatil araştırmaları hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu özel günde okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Vatandaşlar ise "19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Mayıs tatiliyle ilgili merak edilen detaylar...
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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır ve bu nedenle kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tümü izinli sayılacak.
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19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs bu yıl yani 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar'la birlikte 19 Mayıs'la birlikte 3 gün tatil fırsatı ortaya çıkmış olacak.
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19 MAYIS BAYRAMI HAKKINDA
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.
Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.