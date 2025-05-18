19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanırken, birçok vatandaş bugüne özel olarak kurum ve kuruluşların çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle kargo gönderisi bekleyen ya da gönderim yapmayı planlayan kişiler, kargo firmalarının 19 Mayıs'taki hizmet durumuna ilişkin bilgi arayışına girdi. Bu doğrultuda bazı kargo şirketlerinden peş peşe açıklamalar yapıldı. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilen detaylar...
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, bu özel günde kargo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak istiyor. Kargo şirketlerinden gelen açıklamalar doğrultusunda, 19 Mayıs'ta dağıtım yapılıp yapılmayacağı netlik kazandı. Vatandaşların gönderi ve teslimat planlarını buna göre şekillendirebilmesi için detaylar önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...
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19 MAYIS'TA MNG KARGO AÇIK MI?
MNG Kargo 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz."
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19 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo da 19 Mayıs'ta kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı ve şirket yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerleri müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir."
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19 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI?
Aras Kargo da 19 Mayıs günü açık olacak. Şirket, sosyal medya hesabından şu ifadeleri duyurdu;
"19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz."