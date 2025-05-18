19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, bu özel günde kargo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak istiyor. Kargo şirketlerinden gelen açıklamalar doğrultusunda, 19 Mayıs'ta dağıtım yapılıp yapılmayacağı netlik kazandı. Vatandaşların gönderi ve teslimat planlarını buna göre şekillendirebilmesi için detaylar önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...