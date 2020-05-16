19 Mayıs şiirleri, kısa ya da uzun seçenekleriyle haberimizde yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İşte 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'

Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü

Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!

Kahrolan milletinin, aldı öcünü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Yoktu gözünü, onun korkutan

Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan

Ordunun yanında, o baş komutan

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Vatanı almanın, yolu akıldı

Süngüler düşmana, doğru takıldı

En büyük adım,o gün atıldı

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kırıldı düşmanın, beli büküldü

Alındı ciğeri, o gün söküldü

İzmir'de denize, hepsi döküldü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kanlara boyandı, aziz toprağım

Göndere çekildi, nazlı bayrağım

Şükürler olsun, sana ALLAH'ım

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum’a kadar.

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

SİNAN ORHAN

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs’ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.

Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun’da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!

Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.

Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal’i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.

BİRKAN SOYLU

19 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı daha sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olmuştur.