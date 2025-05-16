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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullar var mı, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil olup olmadığı yönündeki sorular yeniden gündeme taşındı. Öğrencilerden memurlara, özel sektör çalışanlarından tatil planı yapmayı düşünenlere kadar birçok kişi, 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiğini ve o gün okulların ya da iş yerlerinin açık olup olmayacağını sorguluyor. İşte, 19 Mayıs'la ilgili tatil detayları ve merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:59
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        • 1

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan birçok kişi, bu anlamlı günün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Bayramda plan yapmayı düşünen vatandaşlar, “19 Mayıs tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 19 Mayıs ile ilgili tatil durumuna dair detaylar…

        • 2

          19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

        • 3

          18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

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