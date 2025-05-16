19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan birçok kişi, bu anlamlı günün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Bayramda plan yapmayı düşünen vatandaşlar, “19 Mayıs tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 19 Mayıs ile ilgili tatil durumuna dair detaylar…