19 Mayıs'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? soruları gündemin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

19 MAYIS'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs'da başlayıp, 17-18 ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 4 gün uygulanacak.