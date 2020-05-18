Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basması ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Atatürk Cumhuriyeti Türk gençliğine armağan etti. Ülkemizde her yıl Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu özel günde, törenler yapılır ve şiirler okunur. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS'IN ÖNEMİ

Büyük Önder Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak 'Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. Türk Milleti, tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği fedakarlık, feraset ve cesaretle Kurtuluş Savaşı'nda zafere ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak her yıl kutlanmaya başlandı.