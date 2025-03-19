19 MART HANGİ YOLLAR VE MEYDANLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır.

Bu kararlar kapsamında;

-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

Kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır.