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19 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı - Milli Piyango sonucu sıralı tam liste sorgulama! Büyük ikramiye...

Milli Piyango çekilişinde günün sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaralarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

19.11.2020 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
19 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı - Milli Piyango sonucu sıralı tam liste sorgulama! Büyük ikramiye..

Milli Piyango 19 Kasım çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 KASIM 2020

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4000000TL Kazanan Numara

397043

100000TL Kazanan Numara

630673

AMORTİ

1, 6

10000TL Kazanan Numara

024829 065927 065950 069381 181718 184883 208977 311454 341582 350424 394955 453152 490347 530109 548070 563875 602321 624098 667745 678948

1000TL Kazanan Numara

008133 019886 064615 068467 076237 099714 101633 107943 111972 115816 167883 176082 193091 206479 240342 249427 274750 288558 296082 317494 336903 340685 366946 378004 381282 387185 390056 405112 415410 447000 459735 466921 475671 501239 526884 537033 557918 558899 563764 584129 597104 605832 616723 629535 639997 647604 656898 665265 679924 695294

400TL Kazanan Numara

00207 03240 03264 06768 10497 11371 12202 13573 14384 14863 16212 19453 22776 24932 27571 29404 29567 32204 40627 40826 44476 46188 50382 53747 55411 56089 57185 63337 69899 72189 73226 77990 80497 86133 86260 92255 94395 97843 98630 99496

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık


Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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