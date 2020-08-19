Milli Piyango 19 Ağustos çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü çekilişle birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişleri bundan sonra her ayın 9 - 19 ve 29'unda saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişler www.millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanacak. Bugün saat 15.30'da gerçekleşecek çekilişi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mili Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 19 AĞUSTOS 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

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