18 yaşındaki güzellik kraliçesi Kadance Fredericksen trafik kazasında hayatını kaybetti

Genç güzellik kraliçesi Kadance Fredericksen, trafik kazasında hayatını kaybetti. 18 yaşındaki eski Miss Teen ABD Güzeli, Florida'da geçirdiği kaza sonucu hayata veda etti.

Fredericksen'in kullandığı otomobilin, traktörle çarpıştığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor. Fredericksen'in ölümüyle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı.

REKLAM advertisement1

Fredericksen daha önce 2017'de koruma altındaki ve hastanelerdeki çocuklara oyuncak ayılar ve battaniyeler sağlayan bir yardım girişimi olan "Kada'nın Vaadi"ni oluşturduğunda manşetlere çıkmıştı.

REKLAM

2019'da verdiği bir röportajda, babası ve üvey annesi tarafından evlat edinilene kadar çocukluğunu bakım evinde geçirdiğini anlatmıştı. Evsizlik ve istismar yaşadığı için başkalarına yardım etme konusunda bunlardan ilham aldığını söylemişti.

"Kada'nın Vaadi'nin web sitesinde şunları yazmıştı: Çocukluğumun pek çok karanlık döneminde, kendime ait diyebileceğim veya kendimi güvende hissettiren tek şey, hediye olarak aldığım tek bir oyuncak ayıydı. Onu yanımda evden eve, kanepeden kanepeye taşıdım ve en korkunç anlarda ona sımsıkı sarıldım. "Kada'nın Vaadi", işte bu anılardan doğdu.

Miss Okaloosa Teen ABD Güzeli ünvanı alan Fredericksen, 2017'de Little Miss Northwest Florida ünvanı da dâhil olmak üzere çeşitli seviyelerde güzellik yarışmalarında yarıştı. Ayrıca geçen yıl Miss Teen Florida yarışmasında da yarıştı.

Kadance Fredericksen, ölümünden bir hafta önce üniversite bursu kazanmasından dolayı mutluluğunu Instagram'da paylaşmıştı.