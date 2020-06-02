18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları gençler tarafından merak konusu oldu. 18 yaş altı çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri nelerdir?
18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK? YARIN MI?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZNİ
Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Koronavirüs tedbirleri sonrasında normalleşme adımları Türkiye'de teker teker atılıyor. Dün 20 yaş altı için geçerli olan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 18 yaş altı için geçerli olacak. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ise ne kadar süreceği henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.
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