18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TARİHÇESİ

18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilir. O gün, Osmanlı ordusu, İtilaf Devletleri’nin (İngiltere ve Fransa’nın) donanmasını Çanakkale Boğazı’ndan geçirmemeyi başararak büyük bir savunma zaferi kazandı.

İtilaf kuvvetleri, güçlü donanmalarıyla boğazı zorlamaya çalıştı ama Osmanlı askerleri, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve kıyı topçularının direnişi sayesinde büyük kayıplar verdirerek geçişi engelledi. Bunun sonucunda kara savaşları başladı ve Gelibolu Yarımadası'nda uzun süren bir mücadele yaşandı.

Bu zafer, hem Osmanlı’nın savaştaki moralini yükseltti hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının öne çıkmasını sağladı. Türkiye’de her yıl 18 Mart, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" olarak anılır.