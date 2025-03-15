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        Haberler Bilgi Gündem 18 Mart tatil mi değil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil sayılıyor mu, okullar tatil mi, özel kamu sektörü açık olacak mı?

        18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu, okullar açık mı?

        Bu yıl, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla anılacak. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek tören ve etkinliklerle şehitlerimiz saygıyla yad edilecek. Öte yandan, birçok vatandaş 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığını ve okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? İşte, merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:07
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        • 1

          18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak her yıl büyük bir gurur ve minnetle anılmaktadır. 1915 yılında, Türk ordusunun Çanakkale'de gösterdiği üstün direniş ve kahramanlık, tarihin akışını değiştiren önemli bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu sene 110. yıl dönümü kutlanacak olan Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi?

        • 2

          18 MART 2025 RESMİ TATİL Mİ?

          18 Mart bu sene Salı gününe denk geliyor ancak bugün resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle özel ve kamu sektörü hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TARİHÇESİ

          18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilir. O gün, Osmanlı ordusu, İtilaf Devletleri’nin (İngiltere ve Fransa’nın) donanmasını Çanakkale Boğazı’ndan geçirmemeyi başararak büyük bir savunma zaferi kazandı.

          İtilaf kuvvetleri, güçlü donanmalarıyla boğazı zorlamaya çalıştı ama Osmanlı askerleri, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve kıyı topçularının direnişi sayesinde büyük kayıplar verdirerek geçişi engelledi. Bunun sonucunda kara savaşları başladı ve Gelibolu Yarımadası'nda uzun süren bir mücadele yaşandı.

          Bu zafer, hem Osmanlı’nın savaştaki moralini yükseltti hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının öne çıkmasını sağladı. Türkiye’de her yıl 18 Mart, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" olarak anılır.

        • 4

          2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

          Ramazan Bayramı: 29 Mart Cumartesi öğleden itibaren 30-31 Mart- 1 Nisan

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

          Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

          Kurban Bayramı: 5 Haziran Perşembe Öğleden İtibaren 6-7-8-9 Haziran

          Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

          Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Salı Öğleden İtibaren 29 Ekim Çarşamba

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