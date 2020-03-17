17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri
19 Şubat 1915 – 18 Mart 1915 arasında devam eden Çanakkale Savaşları, Türk tarihinin en şanlı destanıdır. Çanakkale Zaferi şiirleri, türküleri ve hikâyeleri bu şanlı tarihe yakından şahitlik etmemizi sağlarken özellikle yapılan törenlerde okunan Çanakkale konulu şiirler herkesi derinden etkilemektedir. Çanakkale Zaferleri Türk Ulusuna Ulu Önder Atatürk gibi bir dehanın hediye edilmesini de sağlamıştır.
Çanakkale Geçilmez (Naime Demirel)
Çanakkale bizimdir
Kimseye vermeyiz
Hakkımızla savaşırız
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Toprağımızı vermeyiz
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Çanakkale geçilmez
Türkoğlu yenilmez
Bayrağımızı koruruz
Nice çocuklar için
Rahat olsun çocuğumuz
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Nice düşman yeneriz
Çanakkale'yi geçirmeyiz
Kırmızı beyaz bayrağımız
İçin canımızı veririz
Çanakkale Destanı (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Yaşamaz ölümü göze almayan.
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı
Yurt için döğüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider
Akıncılar (Yahya Kemal Beyatlı)
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik tuna
Çanakkale Akrostiş Şiir
Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Kürdü, Türk'ü Laz’ı Çerkez’i,
Kimi Harbiyeli, kimi liseli.
Ağası da var, çiftçisi de,
La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,
En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!
Çanakkale Zaferi
Gülmeyiniz Ey Düşmanlar,
Çanakkale Geçilmez,
Bekler Nice Kahramanlar,
Çanakkale geçilmez.
Filo Filoya dayansa,
Yerler Bombayla Dayansa,
Siperler Kana Boyansa,
Çanakkale geçilmez.
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