17 MART 2020
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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri yeni 2020! En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi kısa ve uzun anlamlı şiirler

18 Mart Çanakkale Zaferi 105. yılını kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İtilaf Devletlerine karşı 1915-1916 yılları arasında azim ve mücadele ile kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel en güzel şiirlerleri ve sözleri haberimizde derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözleri 2020

17.03.2020 - 17:19 | Güncelleme: GÜZEL SÖZLER

  • 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri

    19 Şubat 1915 – 18 Mart 1915 arasında devam eden Çanakkale Savaşları, Türk tarihinin en şanlı destanıdır. Çanakkale Zaferi şiirleri, türküleri ve hikâyeleri bu şanlı tarihe yakından şahitlik etmemizi sağlarken özellikle yapılan törenlerde okunan Çanakkale konulu şiirler herkesi derinden etkilemektedir. Çanakkale Zaferleri Türk Ulusuna Ulu Önder Atatürk gibi bir dehanın hediye edilmesini de sağlamıştır.

  • Çanakkale Geçilmez (Naime Demirel)

    Çanakkale bizimdir

    Kimseye vermeyiz

    Hakkımızla savaşırız

    Çanakkale'yi geçirmeyiz

     

    Toprağımızı vermeyiz

    Çanakkale'yi geçirmeyiz

    Çanakkale geçilmez

    Türkoğlu yenilmez

     

    Bayrağımızı koruruz

    Nice çocuklar için

    Rahat olsun çocuğumuz

    Çanakkale'yi geçirmeyiz

     

    Nice düşman yeneriz

    Çanakkale'yi geçirmeyiz

    Kırmızı beyaz bayrağımız

    İçin canımızı veririz

  • Çanakkale Destanı (Faruk Nafiz Çamlıbel)

    Yaşamaz ölümü göze almayan.

    Zafer, göz yummadan koşana gider.

    Bayrağa kanının alı çalmayan,

    Gözyaşı boşana boşana gider!

    Kazanmak istersen sen de zaferi

    Gürleyen sesinle doldur gökleri

    Zafer dedikleri kahraman peri

    Susandan kaçar da coşana gider.

    Bu yolda herkes bir ey delikanlı

    Diriler şerefli ölüler şanlı

    Yurt için döğüşen başı dumanlı

    Her zaman bu şandan, o şana gider

     

  • Akıncılar (Yahya Kemal Beyatlı)

    Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

    Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

     

    Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

    Bir yaz günü geçtik tuna

    Çanakkale Akrostiş Şiir

    Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    Kürdü, Türk'ü Laz’ı Çerkez’i,

    Kimi Harbiyeli, kimi liseli.

    Ağası da var, çiftçisi de,

    La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

    En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!

  •  

    Çanakkale Zaferi

     

    Gülmeyiniz Ey Düşmanlar,

    Çanakkale Geçilmez,

    Bekler Nice Kahramanlar,

    Çanakkale geçilmez.

     

    Filo Filoya dayansa,

    Yerler Bombayla Dayansa,

    Siperler Kana Boyansa,

    Çanakkale geçilmez.

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