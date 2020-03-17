Akıncılar (Yahya Kemal Beyatlı)

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik tuna

Çanakkale Akrostiş Şiir

Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

Analar ağladı, oğullar savaştı.

Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

Analar ağladı, oğullar savaştı.

Kürdü, Türk'ü Laz’ı Çerkez’i,

Kimi Harbiyeli, kimi liseli.

Ağası da var, çiftçisi de,

La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!