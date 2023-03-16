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Haberler Gündem 18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2023? Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü?

Şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için geri sayım başladı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi her yıl tüm Türkiye'de kutlanıyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız saygıyla ve minnetle anılacak. Peki, bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü?

Giriş: 16.03.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2023? Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı?
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 108. yıl dönümü tüm ülkemizde çeşitli anma programları ile kutlanacak. Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan 18 Mart Gününde şehitler anılıyor, gösteriler yapılıyor. Peki, bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN KAÇINCI YILI?

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü her yıl 18 Mart’ta kutlanmaya devam ediyor. 2023 yılı büyük zaferin 108. yıldönümü olacak.

2023 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı kutlanıyor. Çanakkale Zaferimizin 108. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanları bu önemli günde saygı ve minnetle çeşitli etkinliklerle anılacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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