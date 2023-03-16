HABERTURK.COM

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 108. yıl dönümü tüm ülkemizde çeşitli anma programları ile kutlanacak. Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan 18 Mart Gününde şehitler anılıyor, gösteriler yapılıyor. Peki, bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü? 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN KAÇINCI YILI? 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü her yıl 18 Mart’ta kutlanmaya devam ediyor. 2023 yılı büyük zaferin 108. yıldönümü olacak.

2023 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı kutlanıyor. Çanakkale Zaferimizin 108. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanları bu önemli günde saygı ve minnetle çeşitli etkinliklerle anılacak. 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay