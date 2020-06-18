İşte son coronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 182 bin 727 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.861 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU- 18 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 861'e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 182 bin 727 oldu. Bugünkü bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 154 bin 640'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 306, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 745 olduğu açıklandı.

DÜNAYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 274 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 446 bin 390 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 333 bin 428 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 494 bin 780 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 274 bin 598'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 208 bin 402 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 119 bin 132 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (928 bin 834),Rusya (553 bin 301),Hindistan (354 bin 161),İngiltere (298 bin 136),İspanya (291 bin 408),İtalya (237 bin 500),Peru (237 bin 156),İran (192 bin 439),Almanya (188 bin 382),Şili (184 bin 449),Türkiye (181 bin 298),Fransa (157 bin 716),Meksika (154 bin 863),Pakistan (154 bin 760),Suudi Arabistan (136 bin 315),Kanada (99 bin 467),Bangladeş (94 bin 481),Çin (83 bin 265),Katar (82 bin 77),Güney Afrika (76 bin 334),Belçika (60 bin 155),Belarus (55 bin 369),Kolombiya (54 bin 931) ve İsveç (53 bin 323)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 45 bin 456, İngiltere 41 bin 969, İtalya 34 bin 405, Fransa 29 bin 547, İspanya 27 bin 136, Meksika 18 bin 310, Hindistan 11 bin 921, Belçika 9 bin 663, İran 9 bin 65, Almanya 8 bin 910, Kanada 8 bin 213, Rusya 7 bin 478, Peru 7 bin 56, İsveç 4 bin 939, Türkiye 4 bin 842, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 383, Pakistan 2 bin 975, Kolombiya 1801, Güney Afrika 1625, Bangladeş 1262, Suudi Arabistan 1052, Belarus 318 ve Katar 80."