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        Haberler Bilgi Gündem 18 Ekim bugün dünya ne günü? 18 Ekim'de ne oldu? 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedir?

        18 Ekim bugün dünya ne günü? 18 Ekim'de ne oldu?

        Ekim ayı, kültürel etkinliklerin ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir zaman ay olarak karşımıza çıkıyor. Sanat ve sosyal sorumluluk projeleri, toplumun her kesiminden insanları bir araya getirirken, bu ayda pek çok önemli gün ve etkinlik kutlanıyor. Özellikle 18 Ekim, dünya çapında anlamlı bir güne ev sahipliği yapıyor. Peki, 18 Ekim'de hangi önemli gün kutlanıyor? İşte 18 Ekim'de kutlanan özel günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 01:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:38
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        • 1

          18 Ekim, tüm dünyada kadınların menopoz sürecine dair bilinçlendirilmesi ve bu dönemde karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla "Dünya Menopoz Günü" olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde kutlanan bu gün, kadınların sağlık konusunda daha fazla bilgiye erişmesini ve destek almasını sağlamayı hedeflemektedir. İşte 18 Ekim'e dair merak edilenler...

        • 2

          MENOPOZ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

          Menopoz, kadınların yaşamında doğal bir süreç olarak meydana gelir ve adet döngüsünün sona ermesi anlamına gelir. Bu dönemde östrojen seviyelerinin azalması, kadınlarda fiziksel ve psikolojik değişimlere yol açabilir. Sıcak basmaları, uyku sorunları, ruh hali değişiklikleri ve kemik yoğunluğunda azalma gibi belirtiler bu süreçte sıkça karşılaşılan durumlardandır. Menopoz dönemindeki sağlık sorunlarının yönetilmesi ise kadınların yaşam kalitesini korumada büyük önem taşır.

        • 3

          DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

          Dünya Menopoz Günü, kadınların bu doğal süreç hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve menopoz dönemindeki sağlık risklerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. Menopoz döneminde kalp hastalıkları, osteoporoz gibi risklerin arttığı bilinmektedir. Bu nedenle, kadınların düzenli doktor kontrolleri yapmaları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri ve yaşam tarzlarını bu sürece uygun şekilde düzenlemeleri tavsiye edilmektedir.

        • 4

          TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ VE DESTEK AĞLARININ ÖNEMİ

          Dünya Menopoz Günü, aynı zamanda toplumda menopoz ve kadın sağlığı konularında bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu gün kapsamında çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleyerek kadınların destek alabilecekleri kaynaklara erişimini artırmayı amaçlıyor. Kadınların bu dönemde yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve ihtiyaç duyduklarında sağlık profesyonellerinden destek alabilmeleri oldukça önemlidir.

        • 5

          SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ BİR MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN

          Menopoz dönemi, kadınların hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmeli ve bu süreçte sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsenmelidir. Dünya Menopoz Günü, kadınların bu dönemi en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olacak bilgilere ve kaynaklara ulaşmalarına destek olmayı hedeflerken, toplumda bu konuda bir farkındalık yaratmak adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

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