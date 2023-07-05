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18 ay başsız yaşayan horoz Mike

Bir çiftlikte kafası kesilen horoz Mike, şaşırtıcı bir şekilde hayatta kaldı. Tam 18 ay boyunca başı olmadan yaşadı ve onu görmek için binlerce insan karnavallara akın etti.

Giriş: 05.07.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 10 Eylül 1945 yılında Lloyd Olsen, Colorado'daki aile çiftliğinde sıradan bir gün geçiriyordu. Llyod, pazarda satmak için beslediği horozların arasından seçim yapıyor ve kafalarını kesiyordu.

    Sıra, Mike isimli horoza geldiğinde ilginç bir şey oldu ve Mike kafası kesildiği halde bahçede koşmaya başladı. Çiftçi, Mike'ı bir kutuya koydu ve ertesi sabaha kadar orada bıraktı.

    Fotoğraf temsilidir 

  • Mike, ertesi sabah da yaşıyordu. Peki, bu nasıl olmuştu? Mike hayatta kalmıştı çünkü horozların beyninin çoğu, kafasının arkasında bulunuyor. Çiftçi baltayı indirdiğinde Mike'ın nefes almayı, sindirimi ve diğer vücut fonksiyonlarını kontrol eden beyin kısmını bilinçsizce es geçmişti.

    Fotoğraf temsilidir 

  • Çiftçi, Mike'ın bu durumunun ilgi çekeceğini biliyordu. Sonraki 18 ay boyunca başsız horozu karnaval ve festivalerde sergiledi. 

    Bir damlalıkla yemek borusuna su ve sıvı gıda damlatarak Mike'ı besledi ve bir şırınga ile boğazındaki mukusu çıkardı. Mike o kadar ünlü oldu ki Time dergisi bile onun hakkında bir haber yayınladı.  

    Fotoğraf temsilidir 

  • Mike, 17 Mart 1947'de Phoenix, Arizona'da turneye çıkarken öldü. Olsen ve eşi Clara, otel odalarında Mike'ın mukusla boğulma sesiyle uyandılar. Şırıngayı aradılar ancak yanlışlıkla Mike'ın sergilendiği diğer gösteride bıraktıklarını fark ettiler. Mike'ın boğazındaki mukus emilemediğinden, boğulmasını izlemekle yetindiler.

    Şaşırtıcı hikâyesi Fruita vatandaşları tarafından unutulmadı. Şehir, her yıl Mike'ın onuruna Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından yüzlerce ziyaretçinin katıldığı bir festivale ev sahipliği yapıyor.

    Fotoğraf temsilidir 

    Kaynak: Britannica

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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