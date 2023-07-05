18 ay başsız yaşayan horoz Mike

Mike, 17 Mart 1947'de Phoenix, Arizona'da turneye çıkarken öldü. Olsen ve eşi Clara, otel odalarında Mike'ın mukusla boğulma sesiyle uyandılar. Şırıngayı aradılar ancak yanlışlıkla Mike'ın sergilendiği diğer gösteride bıraktıklarını fark ettiler. Mike'ın boğazındaki mukus emilemediğinden, boğulmasını izlemekle yetindiler.
Şaşırtıcı hikâyesi Fruita vatandaşları tarafından unutulmadı. Şehir, her yıl Mike'ın onuruna Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanından yüzlerce ziyaretçinin katıldığı bir festivale ev sahipliği yapıyor.
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Kaynak: Britannica